Leersums paar nog steeds vast in Turkse gevangenis, reden nog altijd onbekend

Het Leersumse stel John en Henny Achterberg zit nog steeds vast in een Turkse cel, nadat ze daar vorige week op het vliegveld van Istanbul gearresteerd zouden zijn. Volgens het Nederlandse consulaat in Istanbul is er in hun situatie ‘nog niets veranderd’.

Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken namens het consulaat. Dat laat nog steeds niks los over de reden van de arrestatie van het echtpaar, dat in Leersum ‘Bloemenadvies John Achterberg’ runt. Die zaak is al geruime tijd dicht.

Omdat de familie van het echtpaar graag met rust gelaten wil worden en ook niks wil zeggen over de reden van arrestatie, is nog steeds niet duidelijk waarom de twee zijn opgepakt. Ook het Nederlandse consulaat, Buitenlandse Zaken en de Turkse politie en justitie doen er het zwijgen toe.

Turkse schoondochter

Duidelijk is inmiddels wel dat ook de zoon van het stel met zijn Turkse vrouw in ieder geval een deel van de vakantie in Turkije bij John (62) en Henny (59) Achterberg was. Hun schoondochter komt uit Izmit in het noorden van Turkije, op zo’n honderd kilometer ten oosten van Istanbul. Op Facebook zijn foto’s te zien van het echtpaar en hun zoon en schoondochter die ontspannen vakantie vieren in Izmit.

Volgens een woordvoerder van de familie is het paar op het vliegveld Istanbul Atatürk Airport opgepakt. Met die mededeling heeft de zoon van het stel ook contact opgenomen met advocaat Henk Sepers uit Brielle, die veel connecties heeft met Turkije en Turkse advocaten. Hij heeft de zoon doorverwezen naar zijn Turkse collega Alper Kaya, maar die zegt uiteindelijk niet benaderd te zijn door de familie.

Niet geregistreerd

Buitenlanders die op het vliegveld van Istanbul worden opgepakt, gaan normaliter naar de gevangenissen in de wijk Maltepe (mannen) en Bakirköy (vrouwen). Navraag leert dat de namen van de twee Nederlanders daar niet geregistreerd zijn. Ook de politie van het vliegveld zegt dat de namen van de Leersummers niet in de boeken staan, terwijl dat wel zou moeten. De politie in Izmit kan ook niet bevestigen dat het stel daar is opgepakt.