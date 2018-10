Leeuwenwelpje krijgt naam: Remy. Maar waar komt-ie vandaan?

Onderzoek Altrecht naar gang van zaken overlijden Suzanne Zwarts

19:48 De Utrechtse ggz-instelling Altrecht is een intern onderzoek begonnen na de publicaties in het AD over het tragische overlijden van de 31-jarige Suzanne Zwarts uit Zegveld. Psychiatrisch patiënt Zwarts overleed in februari 2018 in de gevangenis in Zaanstad, nadat Altrecht haar onder dubieuze omstandigheden de kliniek uit had gewerkt.