Leeuwin verlaat Galgenwaard en gaat naar Odense in Denemarken

Utrecht kent de meeste jonge vrouwen van Nederland

9:48 Utrecht is de stad met de meeste jonge vrouwen van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS vandaag bekend heeft gemaakt. Verhoudingsgewijs zijn er in de leeftijdscategorie 20 tot 25 jaar in Utrecht 73 mannen op elke 100 vrouwen. In geen enkele andere plaats zijn er zoveel jonge vrouwen als in Utrecht.