Legale wietteelt kan voor Utrecht het verschil maken

Omstreden huisbaas weer onder vuur in Nach­te­gaal­straat

6:00 Het moet afgelopen zijn met de intimiderende praktijken van de omstreden huisbaas Marcel van Hooijdonk in Utrecht. Dat stelt de fractie van het CDA in de gemeenteraad. Het jongste conflict tussen huurders en Van Hooijdonk speelt zich af in de Nachtegaalstraat.