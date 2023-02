Legendarisch duo Sparks treedt op in Utrecht

column In Utrecht mogen we best een beetje trots zijn op de beerloze Berekuil, vindt Jerry

De Berekuil is een charmant, zeg gerust een lief verkeersknooppuntje, maar als berenkuil stelt het niks voor. Er zitten geen beren of beerachtigen en dat hebben ze ook nooit gedaan. De Berekuil had heel bijbels evengoed de Leeuwenkuil kunnen heten, de Kalverkuil of de Mangoestenkuil. Gewoon Kuil had ook gekund. Voor het verkeer maakt dat geen enkel verschil.

31 januari