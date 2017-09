Leidsche Rijn Centrum krijgt steeds meer smoel

Naast de bouwput van het kernwinkelgebied zijn de drie appartementengebouwen en het busstation in aanbouw te zien. Hoewel de ontwikkelingen in rap tempo gaan, is het voor de bewoners een forse tegenvaller dat het nieuwe centrum van Leidsche Rijn vertraging oploopt. De opening van het kernwinkelgebied is nu gepland op 16 mei 2018. Ook de Jumbo XXL loopt vertraging op. Deze megasupermarkt zou dit najaar de deuren openen, maar dat wordt waarschijnlijk een halfjaar later.