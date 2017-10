Lek dak cultuurhuis Houten: strop van anderhalf miljoen

Bezoekers kunnen voorlopig nog veilig terecht in cultuurcentrum Schoneveld in Houten, maar als niet uiterlijk komend voorjaar de reparatie van het lekke dak begint, komt die veiligheid op losse schroeven te staan.

Met deze noodzakelijke reparatie is een bedrag gemoeid van zeker één tot anderhalf miljoen euro, zo meldt het Houtense college van burgemeester en wethouders. Daarmee is er sprake van een fikse strop.

Het cultuurhuis is nog maar zeven jaar oud en de kans lijkt ‘zeer klein’ dat de kosten verhaald kunnen worden op de aannemer die het pand destijds heeft gebouwd. De vennootschap waarmee de bouw- en aannemingsovereenkomst was gesloten, is namelijk failliet verklaard.

Schoneveld oogt van de buitenkant als een groene kei in het gras, wat het gebouw tijdens de bouw de weinig flatteuze bijnaam ‘bunker’ opleverde. De bibliotheek heeft er een vestiging in, net als onder meer de Houtense muziekschool en de lokale Omroep Houten. Er is bovendien een peuteropvang in ondergebracht.

Bij het dak zijn dampremmende folies niet overal goed aangebracht. Datzelfde geldt voor de geveldelen die vanuit het dak doorlopen, helemaal tot op de begane grond. De vochtophoping die nu het gevolg is, maakt dat zowel het dak als de gevel vervangen moeten worden.

Toekomstig gebruik

Volgens b en w kunnen de gebruikers van het pand tijdens de werkzaamheden gewoon blijven zitten. Voordat echter een besluit valt over de aanpak van het probleem, wil de gemeente met gebruikers in gesprek over het toekomstig gebruik van Schoneveld.