Lekkage bij onderburen leidt naar bewoner die al maanden dood in huis ligt

18 mei In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Liselotte Glerum (22) uit Houten, die samen met haar jongere zusje Isalinde een documentaire maakte over hun overleden zusje Hannemeike.