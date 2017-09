Lekker golfen op heuvels in Vianen, maar is de grond wel schoon genoeg?

Terwijl al volop wordt gegolfd op de nieuwe golfbaan De Kroonprins in Vianen, buigt de Raad van State zich komende vrijdag over de vraag of de lieflijke uitziende heuvels niet vol zitten met vervuilde grond. Dit laatste stellen de Stichting Groene Hart (SG) en de Stichting Buiten Gezond Vianen (SBGV), die daarom naar de rechter zijn gestapt.

De eerste negen holes van de 70 hectare grote golfbaan zijn al in gebruik, de tweede reeks van negen holes moet ook snel af zijn. Gerda Kool, manager van de golfbaan, wijst naar holes 1, 2 en 3. Dat is waar volgens haar de zaak over gaat. Ze zegt zeker te weten dat de grond voor de golfbaan is gebruikt volgens de geldende normen en ziet de uitspraak van de Raad van State met vertrouwen tegemoet. Verder wil ze er weinig over kwijt. Kool: „Er gebeuren hier zoveel mooie dingen. We zijn met dit heuvellandschap uniek als golfbaan. Ik merk ook dat er steeds meer belangstelling is.”

Het zijn juist die markante heuvels die niet zo goed vallen bij natuurliefhebbers. Zij vinden die niet passen in het platte rivierenlandschap. Daar heeft de rechter geen boodschap aan, zo is eerder gebleken. Maar als de heuvels met vervuilde grond zijn aangelegd, dan wordt het een ander verhaal. Stichting Groene Hart (SG) en de Stichting Buiten Gezond Vianen (SBGV) willen daarom dat de rechter zich opnieuw over de zaak buigt.

'Stortplaats voor vervuilde grond'

De groene stichtingen menen dat er 'onverwachts' en 'op grote schaal' vervuilde grond is gebruikt voor de golfbaan aan de Kruisweg. „Deze grond heeft het label 'industrie' terwijl in dit veenweidegebied in het Groene Hart uitsluitend schone grond mag worden toegepast”, zegt Peter Grobben namens SBGV. Onder 'industrie' zijn vele verontreinigingen toegestaan. In de ogen van de eisers is de golfbaan zo een stortplaats voor vervuilde grond geworden.

De stichting stak er veel tijd in om feiten over de grondtransporten boven water te krijgen. Omdat gemeente Vianen naliet informatie over de transporten te publiceren, deed de stichting onder meer een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).