Lekker wandelen! Tijdens Urban Walk ontdek je bijzondere plekjes van Utrecht

Praktische info

De tweede editie is op zondag 6 november. Je hebt de keuze tussen een wandeling van 12 of 20 kilometer. De exacte routes zijn nog niet bekend. Inschrijven kan hier . Wandelaars boven de 12 jaar betalen 21 euro per persoon. Voor wandelaars tussen de 6 en 11 jaar is het 5,50 euro.

Ook in andere steden

De Urban Walk Series is een onderdeel van We Are Walking. We Are Walking organiseert ieder jaar wandelevenementen in Nederland. In 2022 staan naast Utrecht nog wandelingen in Rotterdam en Breda op het programma. Dit jaar zijn er al gezellige edities gehouden in Den Haag, Haarlem en Groningen. Kijk hier voor meer informatie.