Lepelaars voelen zich lekker in De Blauwe Kamer bij Rhenen

In de jaren 70 waren er nog maar zo'n 150 broedparen. Nu zijn dat er rond de 3.000. Niet alleen het aantal vogels groeit, ook het aantal broedlocaties neemt jaarlijks toe. In de Blauwe Kamer nestelen inmiddels meer dan twintig paren, tussen de aalscholvers en de blauwe reigers. De meeste paren bouwen daar hun nesten niet op de grond, maar in de bomen. Daar zijn ze veilig voor de vos. Lepelaars komen normaal in de loop van februari naar Nederland om te broeden. Als de jongen zelfstandig zijn, gaan ze naar het zuiden. Eind september zijn ze meestal weg. De jongen komen pas terug als ze geslachtsrijp zijn. Dat duurt drie jaar.

Overwinteren

De Afrikavogels keren pas in april weer terug in de Nederlandse broedgebieden. Lepelaars die hier in de regio al in februari worden gezien, zijn niet ver van huis geweest. Zij hebben de winter in eigen land doorgebracht of in Zuid-Frankrijk of Spanje.