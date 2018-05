Lesbisch stel uit Utrecht zwanger na donorzoektocht via YouTube

Opnieuw busstaking in Utrecht; deze lijnen rijden vandaag wél

7:08 Na de grote tweedaagse landelijke staking in het streekvervoer vorige week, hebben de vakbonden nieuwe acties op touw gezet. Vandaag leggen chauffeurs in meerdere regio’s het werk neer. Dat gebeurt ook bij vervoerder U-OV, die actief is in de stad Utrecht en omliggende gemeenten. De rood-witte bussen van Syntus rijden wel, evenals de streekbussen in de regio.