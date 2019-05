Leven van ouders van vermoorde studente Laura Korsman is nog steeds ontwricht

Utrechtse variant festival Kannen en Kruiken komt dit jaar definitief niet in kannen en kruiken

17:42 Foodfestival Kannen en Kruiken, dat tijdens het Hemelvaartweekend voor het eerst in Utrecht zou plaatsvinden, gaat definitief niet door. De organisatie kan, nadat hun voorkeurslocatie in Oog in Al door buurtbewoners werd afgeschoten, geen goede locatie vinden voor het gratis festival.