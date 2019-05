Leven van ouders vermoorde studente Laura Korsman nog steeds ontwricht

Motie roept op tot ondubbel­zin­nig ‘nee’ tegen windturbi­nes in Rijnenburg

21:19 De Verenigde Senioren Partij (VSP) en Groep Verdam in de Nieuwegeinse gemeenteraad dienen als vervolg op de drukbezochte inspreekavond op donderdag een motie in om ondubbelzinnig ‘nee’ te zeggen tegen windturbines in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Ook de VVD spreekt woorden van die strekking.