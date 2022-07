Leven van Utrechtse vrouw (84) nooit meer hetzelfde nadat man (21) haar probeert te verkrachten

In deze Utrechtse buurten moet de auto deze zomer plaatsma­ken voor de leefstraat

De leefstraat is terug van weggeweest. Nu de zomervakantie is begonnen en de temperaturen stijgen, wordt in drie Utrechtse buurten een leefstraat ingericht. De auto is in de komende weken een ongewenste gast. In plaats daarvan wordt de openbare weg omgetoverd tot één grote speelplaats.

12 juli