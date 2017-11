Levendiger hal in Stadshuis Nieuwegein kost miljoenen: ‘Dit is onverkoopbaar’

Het Stadshuis van Nieuwegein werd zes jaar geleden voor 67 miljoen euro neergezet, maar heeft nu al een investering nodig van bijna 7 miljoen euro. Het is nog maar de vraag of de gemeenteraad daar mee instemt.

Het atrium van het gloednieuwe gemeentehuis van Nieuwegein moest ooit een levendige ontmoetingsplek worden, met winkels en horeca op de begane grond. Maar twee jaar na de oplevering in 2011 werd al duidelijk dat dat mislukt was. De afgelopen jaren broedden meerdere partijen erop hoe de enorme hal van het Stadshuis (mét s) te verlevendigen en een tekort op het gebruik van jaarlijks 300.000 euro weg te werken.

Anno 2017 ligt er dan eindelijk een plan op tafel waar enthousiasme over bestaat. Behalve over het prijskaartje dan. Bijna 5 miljoen euro kost het om het Stadshuis zo te verbouwen dat het geschikt wordt voor de nieuwe dienstverlening die de gemeente, de bibliotheek en de sociale diensten voor ogen hebben. Daar komt nog 1,9 miljoen euro bij die de gemeente verliest op de investeringen in het gebouw van de voorbije jaren.

Onverkoopbaar

,,Die 1,9 miljoen euro is in feite gewoon slopen van wat er nu in staat”, meent ChristenUnie-voorman Martin Monrooij. Hij noemt de nieuwe plannen op deze manier ‘onverkoopbaar’. ,,Qua inhoud is het een geweldig plan, maar je kan ons onmogelijk vragen zoveel geld in ons eigen huis te stoppen.”

Maar de miljoenen zijn nodig om het tekort op de rekening van het gemeentehuis voor eens en altijd op te lossen, meent PvdA-wethouder Hans Adriani. ,,Het is een enorm bedrag, daar schrok ik zelf ook van. Maar ik heb uitgerekend dat we het kunnen betalen. De vraag is dan wel of we dit ook willen betalen.”

Volgens hem is het Stadshuis van zichzelf een duur gebouw en dat maakt elke verbouwing eveneens kostbaar. Zo is er het idee om de ruimtes flexibel te kunnen gebruiken, waardoor wanden, plafonds en vloeren aangepakt moeten worden. Omdat de bibliotheek in de nieuwe plannen over meerdere verdieping verdeeld is, moet er een ict-systeem komen dat toch elk boek makkelijk vindbaar maakt. Ook een meubelstuk dat de drie verdiepingen visueel met elkaar verbindt, is prijzig. ,,Het is een mooi staaltje timmermanswerk, maar niet goedkoop”, zegt Adriani hierover.

Loze ruimte

Het prijskaartje valt de politiek rauw op het dak. ,,Bij de presentatie van de plannen onlangs werd er al geen prijs genoemd. Toen meende ik al dat er een addertje onder het gras zat. Dat kan ik niet uitleggen aan de stad”, aldus CDA-fractievoorzitter Gerben Horst.