Levens redden door in heel Utrecht AED’s te plaatsen, Sterre (33) doet het: ‘Ik kan niet tegen machteloosheid’

Utrecht Science Park is afgelopen week veiliger geworden door de plaatsing van vijf nieuwe AED's (Automatische Externe Defibrillator). Sterre Hijlkema (33), oprichter van Sterre&Stad en initiatiefnemer van dit project, heeft inmiddels al meer dan 120 AED's in Utrecht gerealiseerd en is niet van plan te stoppen.

Wat is een AED ook alweer?

,,Een AED is een apparaat dat tijdens een hartstilstand je hartslag kan meten en zo nodig een schok kan leveren. Zo kan een onregelmatig kloppend hart, weer in een regelmatig ritme komen.’’

Waarom op het Utrecht Science Park?

,,Ik vond het van de zotte dat het Utrecht Science park niet genoeg AED’s had. Er zitten veel bedrijven en organisaties, maar niemand had eraan gedacht om die te plaatsen. Ik denk dan ook dat mensen in het algemeen afwachtend zijn met dit soort dingen. Ze verwachten dat het wel in orde is en denken niet aan de sterfelijkheid van zichzelf en anderen.’’

Hoor je het als een van je geplaatste AED’s wordt gebruikt?

,,Wel eens, maar zeker niet altijd. Ik heb tussen de vijf tot tien keer gehoord dat een AED die ik heb geplaatst werd ingezet om iemands leven te redden. Soms krijg ik een mailtje, laat de leverancier het weten of weet ik ervan omdat ik zelf als hulpverlener met een AED ergens heen ga.”

Wat motiveert je?

,,Ik kan niet zo goed tegen machteloosheid. Ik kan me bijna niet voorstellen hoe je je voelt tijdens een hartstilstand en weet dan een simpel apparaat je leven kan redden. Vaak neemt niemand de verantwoordelijkheid op zich, de gemeente organiseert het niet en het is geen eis bij nieuwbouw of woningcorporaties. Daarom is het vaak de vraag wie het apparaat installeert en onderhoudt, want AED’s zijn duur. De gemeente Utrecht betaalt de helft van de ongeveer 2200 euro en voor de rest moet ik op zoek naar partijen die willen meebetalen.’’

En wat hoop je hiermee in de toekomst te bereiken?

,,Ik hoop in ieder geval dat mensen bewuster op zoek gaan naar waar de AED’s in hun buurt hangen. En dat je elkaar kan helpen door een beetje meer op je medemens te letten.’’

