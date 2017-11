Levensgrote foto's op Emmaplein Zeist belichten huiselijk geweld

De tentoonstelling vindt plaats in het kader van de Week tegen de Kindermishandeling en de Week zonder Geweld. De foto’s zijn gemaakt door Judith Keessen, zelf ooit slachtoffer van geweld. Zij wil met haar expositie de maatschappelijke discussie over (seksueel) geweld in relaties stimuleren en mensen aanzetten tot nadenken. ,,Het is en blijft een moeilijk onderwerp”, zegt ze. ,,Ik ben daarom erg blij met de #MeToo-discussies van de afgelopen weken. Die dragen er enorm aan bij dat seksueel geweld en mishandeling bespreekbaar worden.”



In de fotoserie zijn ook twee – onherkenbare – plegers van huiselijk geweld te zien. Keessen heeft hen een plek gegeven, omdat ze vindt dat plegers uit de anonimiteit moeten komen. ,,De spotlights zijn nu vooral gericht op de slachtoffers en daarmee op het gevolg van geweld. Vaak is men dan ook nog veroordelend naar het slachtoffer: ‘Waarom heb je niet ingegrepen, waarom heb je niets gedaan?’ Ik zou heel graag willen dat de focus meer wordt gelegd op de daad. Niet op de dader met namen en aangiftes, maar op de daad. Die moet benoemd worden, zodat we kunnen zeggen: dit moeten we aanpakken, want dit is de bron, dit is de oorzaak.”