Levenslang óf 30 jaar cel met tbs voor Gökmen Tanis? Rechters doen morgen uitspraak in Utrechts grootste strafzaak ooit

Lief: Lopikse moedergeit Truus zet vijfling op de wereld

19:17 Coronavirus of niet, in de dierenwereld gaat het leven ongehinderd voort. Het is de tijd van de geboortes en hier en daar lijkt zelfs sprake van een geboortegolfje: een kwartet lammetjes bij Natuurkwartier Nieuwegein en een bijzondere geitjesvijfling in Lopik.