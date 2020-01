Levie Mozes werd vermoord in Auschwitz: mogelijk werd hij verraden door zijn eigen vrouw

Marieke dronk appelsap in een krakers­café: ‘Voor Utrechtse begrippen best goedkoop’

8:13 Eens per jaar tref ik vriend A. We leerden elkaar in september 1993 kennen in een Groningse studentenflat. Acht maanden later boekten we voor een schijntje een tiendaagse busreis met halfpension naar Lloret de Mar. Thuisblijven was duurder.