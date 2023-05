Lezersbrieven: ‘Utrecht geregeerd door minderheid’ en ‘huisbazen maken misbruik van kamertekort’

Buurtbewo­ners balen van landgoedei­ge­naar Driebergen: ‘Hij heeft er een privédie­ren­tuin van gemaakt’

Mag een eigenaar zijn terrein beveiligen met prikkeldraad en een hek, of is dat puur treiteren? Het afsluiten van een wandelpad bij landgoed Dennenburg in Driebergen in 2021 viel al slecht slecht bij omwonenden. De landgoedbezitter wil geen ‘gespuis’ meer op zijn grond en sluit alles af.