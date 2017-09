Lichaam gevonden in Catharijnesingel

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

7:42 Bunnik neemt vandaag officieel afscheid van zijn burgemeester Hans Ostendorp. Die vertrekt om aan de slag te gaan als algemeen directeur van profvoetbalclub De Graafschap in Doetinchem. Alle inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven zijn daarom vandaag uitgenodigd voor de afscheidsreceptie in de Landgoederij in Bunnik. Roland van Schelven, oud-burgemeester van Culemborg, volgt Ostendorp op als waarnemend burgemeester.