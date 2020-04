Lichaam van op cruiseschip overleden Albert uit Nieuwegein mag niet weg uit Florida: ‘U krijgt wel een pakketje met as thuis’

Nieuwegeiner Albert Slagmolen overleed ruim een week geleden op cruiseschip Zaandam, waarschijnlijk aan de gevolgen van corona. Zijn familie is ten einde raad, want hij dreigt zonder enig overleg gecremeerd te worden in de Amerikaanse staat Florida.

,,Het is zo onwerkelijk en zo raar”, vertelde weduwe Wieneke Slagmolen dit weekeinde aan Hart van Nederland. ,,Het is een film die ze gestopt hebben en we zitten nu te wachten tot die film weer verder gaat draaien, zo voelt het eigenlijk.”

Ziek

Albert maakte samen met zijn jongste broer een rondreis door Zuid-Amerika. De Zaandam vertrok op zaterdag 7 maart jongstleden vanuit de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires met 1800 passagiers aan boord. Tientallen vakantiegangers werden onderweg ziek, zeer waarschijnlijk ging het om besmettingen met het coronavirus. Vier passagiers overleden. Onder hen ook Albert, 72 jaar oud.

Quote Het is gewoon te absurd voor woorden dat je niet eens je eigen man hierheen kan laten komen Wieneke Slagmolen

Het schip werd vervolgens in verschillende landen geweigerd uit angst voor corona, maar tenslotte mocht het voor anker in Florida. Albert ligt al die tijd in een gekoelde kist. Zijn familie heeft er alles aan gedaan zijn stoffelijk overschot terug te halen naar Nederland, maar op het moment dat de benodigde papieren nét waren ingevuld (afgelopen vrijdag) kwam het telefoontje dat hij vermoedelijk in Florida gecremeerd zal worden.

Onmenselijk

,,Dit is gewoon niet te bevatten, zo onmenselijk’’, aldus een aangeslagen Wieneke Slagmolen. De Amerikanen denken volgens haar: ,,Hij komt het land niet uit, we cremeren hem wel hier en dan krijgt u een pakketje met as thuis.’’

Volgens dochter Miranda zijn nu eenmaal de wetten zo in Amerika: ,,Het gaat erom dat hij is overleden aan een besmettelijke ziekte en dan mag hij niet meer vervoerd worden.”’