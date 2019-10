Lichaam vermiste zwemmer Maarsseveense Plassen gevonden

Corrie uit Overvecht was jarenlang het gezicht van worstelver­e­ni­ging De Halter: ‘Een gouden vrouw’

16:00 In de rubriek Wieg tot Graf vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Deze keer het levensverhaal van Corrie Weber (1951- 2019). In de worstelwereld stond de Overvechtse Corrie haar mannetje. Ze bracht zorgzaamheid bij vereniging De Halter.