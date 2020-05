Licht autistische bewoner (55) van zorginstelling op slinkse wijze beroofd van 151.000 euro

De politie spreekt van een ingrijpende zaak en zegt hard met het onderzoek aan het werk te zijn. ,,Als kwetsbare personen slachtoffer worden van diefstal of fraude is dat extra ingrijpend”, zegt een woordvoerder. Zorginstelling Kwintes betreurt de zaak en zegt alle medewerking toe aan het politie-onderzoek.



,,Dit is zo pijnlijk en heftig voor mijn broer”, zegt Raymond. Om de positie van het slachtoffer te beschermen, wil hij alleen met zijn voornaam in de krant. ,,Mijn broer is licht autistisch en heeft schizofrenie. Dan woon je in huis voor beschermd wonen. Het woord zegt het al; beschermd, en dan gebeurt er zoiets. Ik voel zoveel boosheid en frustratie. Hoe kun je zoiets doen?”