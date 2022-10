Licht in de operatiekamer uit? Utrechtse zorgmedewerkers krijgen uitleg over duurzame zorg

Toch met een warme jas naar school dankzij de kledingpas: al meer dan 1750 aanvragen in Utrecht

Midden in de winter zonder warme jas naar school fietsen. Dat scenario dreigt voor Utrechtse leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen. Om te voorkomen dat zij dit najaar in de kou staan, is de Sint-Maartenskledingpas in het leven geroepen. Dit is een kaart waarmee ouders zelf kleding kunnen kopen in een winkel.

12 oktober