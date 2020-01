Lief! Tientallen honden na jaarwisseling weer met baasjes herenigd in pension

Dieren en vuurwerk zijn niet elkaars beste vriend. Een oplossing voor baasjes is een dierenpension, waar de dieren in alle rust met hun soortgenoten kunnen spelen. Met het nieuwe jaar worden ze weer opgehaald. Dat gebeurde vandaag bij het dierenpension Dijkzicht in Wijk bij Duurstede, waar tientallen honden werden herenigd met hun baasjes.

Luid blaffend springt Saar in de armen van Rob. De golden retriever van 14 maanden oud heeft haar baasje sinds 24 december moeten missen. Vandaag mag ze weer naar huis.

Het dierenpension, vlak bij Wijk bij Duurstede, zit propvol tussen kerst en oud & nieuw. Omdat het vrij afgelegen ligt, hebben de dieren hier geen last van luide knallen. ,,Er is plek voor 90 honden, 10 katten en een paar knaagdieren”, zegt eigenaresse Tanja Kouwer lachend. ,,Ongeveer 40 van deze honden zijn vlak voor oud & nieuw gebracht.”

Bang voor vuurwerk

Een van deze honden is de 11-jarige jack russell die ook Saar heet. ,,Ze is ontzettend bang voor vuurwerk”, vertelt eigenaresse Desirée. Voor haar gezin is het de eerste keer dat ze hun hond naar pension Dijkzicht brengen.

Dochter Isa (6 jaar) kan niet wachten tot ze haar hond weer kan knuffelen. Iets later komt eigenaresse Tanja Kouwer aanlopen met Saar en krijgt Isa tientallen seconden kopjes en knuffels van een overenthousiaste jack russell.

Ook de hereniging tussen Rob en zijn hond Saar is mooi om te zien. De golden retriever kan het niet laten om ook Kouwer en de fotograaf een natte neus te bezorgen. ,,Het voelt voor mij lastig om haar hier met kerst al achter te laten”, vertelt de 52-jarige Rob. ,,Maar ook tijdens kerst is het druk en heb ik gemerkt dat ze te veel prikkels krijgt. Daarom laat ik haar liever de hele periode hier.”

Vuurwerktraining

Het is duidelijk dat de tijd van ophalen is aangebroken. De volgende familie komt alweer binnen. De 41-jarige Ellen komt, samen met haar dochter Cecile en zoon Tristan, hun jack russell Benji ophalen. ,,We brengen hem al jaren met oud & nieuw naar dit pension.” De familie, woonachtig in Vleuten, heeft de jack russell van 8 jaar nog onderworpen aan vuurwerktraining. ,,Dat werkte eigenlijk nauwelijks en thuis was hij ontzettend onrustig. Dus dit pension was een goede uitkomst.”

Quote Het is flink aanpoten tijdens de kerstvakan­tie. Dan zijn we elke dag helemaal vol gereser­veerd Tanja Kouwer, Eigenaresse pension

Kouwer runt het dierenpension al zo’n vijftien jaar, samen met twee vaste krachten en een stagiair. ,,Het is flink aanpoten tijdens de kerstvakantie. Dan zijn we elke dag helemaal vol gereserveerd. We moeten soms mensen weigeren.” Aan het uitlaten en verzorgen van 90 honden heeft ze een enorme kluif. ,,Dat gebeurt in groepen van vijftien. Uitlaten, eten, wassen en verzorgen. We zijn zo’n twee uur in totaal bezig. Vier keer per dag.”

Goed afgesloten

Met oud & nieuw is het wat meer passen en meten. Dan worden de honden op 31 december om half zeven voor het laatst uitgelaten. Om half acht ’s ochtends kunnen ze pas weer naar buiten voor een plasje. ,,Dat gaat in principe altijd goed, hoor. Ook met het vuurwerk. Binnen in de kennel zitten ze goed afgesloten van het geknal.”