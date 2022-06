Liefhebbers van roots & rockabilly kunnen gratis genieten bij dB’s Buiten: Rockin’ Around CAB Rondom

GVVV degradeert na zes jaar uit tweede divisie; finale brug te ver voor Veenenda­lers

GVVV is uit de tweede divisie gekukeld. Nadat Kozakken Boys de eerste finalewedstrijd in de nacompetitie met als inzet lijfsbehoud al tot een goed einde had gebracht (3-1), wonnen de Werkendammers vandaag met gemak ook in Veenendaal: 1-4. GVVV speelde sinds 2011 onafgebroken op het hoogste niveau van het amateurvoetbal.

25 juni