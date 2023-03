Lienke was 29 toen ze hoorde dat ze kanker had, nu helpt Janine haar met sporten: ‘Wil me niet 80 voelen’

Verdacht pakketje in Utrechtse woonwijk blijkt explosief: geen gevaar voor de buurt

Het verdachte pakketje dat vanmiddag werd gevonden in de Utrechtse woonwijk Leidsche Rijn blijkt een explosief te zijn. Volgens de politie is er geen sprake van gevaar: het pakketje is onschadelijk gemaakt en wordt door de Explosieven Opruimingsdienst tot ontploffing gebracht.