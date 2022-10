Liesbeths brein doet pijn van alle prikkels: ‘Plat op de bank na potje memory met nichtje van vier’

Bouwtempo in Utrecht blijft fors achter bij wat er nodig is: dit jaar slechts duizend nieuwe woningen

Het bouwtempo van nieuwe woningen in de stad Utrecht blijft fors achter bij wat er nodig is. Dit jaar worden er zo’n duizend woningen in aanbouw genomen, dat zijn tweeduizend huizen minder dan waar op was gerekend. Daarnaast is ook de prognose voor de komende jaren onzeker geworden. De politiek maakt zich zorgen.

20 oktober