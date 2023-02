Lieve lezers,

Loopt er een uilenhater rond in Houten? Vaste rustplek ransuilen vernield: ‘Het is puur vandalisme’

Uilen zijn ‘de gaafste vogels ooit’, staat te lezen op de website van de Vogelbescherming in Zeist. ‘Er een zien is de wens van velen’. Maar een enkeling in Houten denkt daar kennelijk toch anders over. Die doet er alles aan om de rust van een groep ransuilen ruw te verstoren.

