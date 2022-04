Lievelingstruien tussen de boeken; Bieb Neude wordt omgetoverd tot modelab

Na liefst 42 jaar neemt Mary afscheid van deze beroemde snoepwin­kel. Wie volgt haar op?

In de afgelopen 42 jaar zag ze drie generaties van families langskomen, schepte ze talloze harlekijntjes en kokkindjes en groeide ze uit tot een begrip in het Utregse. Liefst twee derde van haar leven was Mary Bruijn (62) eigenaar van de snoepwinkel Drop-Inn aan de Utrechtse Vinkenburgstraat. Nu stopt ze ermee.

3 april