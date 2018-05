Lijken met pech langs de weg; tentoonstelling in Utrecht gaat vandaag niet meer open

De tentoonstelling wordt nu alsnog ingericht. Hoewel woordvoerder Ed Smits eerder op de dag met stelligheid beweerde dat de expositie 's middags gewoon open zou gaan, is deze optie inmiddels als onhaalbaar van de hand gewezen. De tentoonstelling is nu alleen zaterdag en zondag in Utrecht te bezoeken.

Real Human Bodies is een rondreizende tentoonstelling, die eerder al was te zien in Denemarken, Oostenrijk, Duitsland en België, en die nu op tournee is door Nederland. Vóór Utrecht was de tentoonstelling te zien in Lelystad, ná Utrecht worden de lichamen op transport gezet naar de Mariënhof in Amersfoort, waar de expositie van vrijdag 18 tot en met zondag 20 mei is te bezoeken.