Lijsttrekker van Student & Starter kwam zelfs op nationale tv, maar dat werd een pijnlijk optreden

Carolien bedacht simpele truc om zwerfafval tegen te gaan: ‘Er liggen bijna geen sigaretten meer op straat’

Soms kunnen simpele dingen helpen zwerfafval terug te dringen, merkte Carolien van Slijpe in Benschop. ,,In een plantsoen vlak bij mijn huis hebben we een bordje opgehangen met een ludieke tekst en een paar conservenblikjes, met de vraag om sigarettenpeuken daarin te gooien in plaats van op straat.’’

9:15