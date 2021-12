Likje muurverf gaat het coronavirus onschadelijk maken: ‘Dit is nog maar het begin van een revolutie’

Woning­markt oververhit, maar Nieuwegein zet plannen voor 3100 woningen in ijskast: ‘Te veel tegelijk’

De plannen voor de bouw van 3100 nieuwe woningen in Nieuwegein gaan voorlopig de ijskast in. De bouwlust in de gemeente is zo groot, dat Nieuwegein vreest dat de emmer overloopt en er de komende jaren te veel woningen tegelijk worden gebouwd.

24 december