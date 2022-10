Limburger (19) lokte Zeister slachtoffers in de val met nep-date via Grindr

Pop-up restaurant Roost aan de Singel gaat plat, maar uitbater Sidney Rubens heeft alweer een volgend plan

Gaat Roost tegen de vlakte?! Een groepje studentes, die zich in het herfstzonnetje neervlijen in het gras langs de singel bij het Paardenveld in Utrecht, had er nog niet van gehoord. ,,Er loopt nog een petitie om Roost open te houden? Nou, dan gaan we die zeker nog tekenen.’’

22 oktober