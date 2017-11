Limoverhuurbedrijf als dekmantel voor drugslab?

CDA Utrecht: ‘Laat auto ook op de busbaan rijden’

19:10 Het CDA in Utrecht wil onderzoeken in hoeverre busbanen in de stad ook door auto’s gebruikt kunnen gaan worden. Volgens de partij zijn daarvoor in ieder geval de banen in De Meern en Vleuterweide geschikt. Dat staat in het verkiezingsprogramma van het CDA dat de leden gisteravond hebben vastgesteld.