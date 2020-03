Linda (48) haalde eerste coronapatiënt UMC Utrecht van de beademing: ‘Hij huilde van dankbaarheid’

Burgemees­ter van Houten is ook mantelzor­ger voor 93-jarige vrouw: ‘Als er iets is, belt ze mij’

20:53 Toen er vorige week vrijdagavond een keukenbrand uitbrak op de vijfde verdieping van woonzorgcentrum Transwijk in Utrecht, ging bij de Houtense burgemeester Gilbert Isabella de telefoon. Aan de lijn, nog half in paniek, had hij een 93-jarige bewoonster voor wie hij al jarenlang mantelzorger is.