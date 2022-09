‘Lindeboom? Wij willen de beuk terug!’ Leersum verzet zich tegen ‘nieuwe’ boom na verwoestende valwind

Nog even geduld voor de liefheb­bers: Falafel City in Utrecht nog minimaal een week gesloten na brand

Liefhebbers van falafel moeten nog minimaal een week geduld hebben voordat ze terecht kunnen in restaurant Falafel City in Utrecht. De impact van de brand van zondagnacht is zó groot dat eigenaar Naim Gilani nog wel even nodig heeft om alles op te ruimen.

12 september