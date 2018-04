Lintje van Utrechtse ‘FietsRia’ weer terecht: ‘Ik ben zo blij’

Vanavond werd ze gebeld met het goede nieuws. Haar lintje was gevonden door een beveiliger in de binnentuin van de Universiteitsbibliotheek. ,,Ik dacht al dat er iets niet goed was aan het speldje, maar ik heb er verder geen acht op geslagen. Tot ik thuiskwam en mijn jas uittrok. Toen zag ik nergens meer dat lintje. Het is ook best een zwaar ding, die moet eronderuit zijn gevallen toen ik op de fiets naar huis wilde stappen. Ik was er echt kapot van.’’



FietsRia, zo wordt ze overal genoemd. Omdat ze altijd in de weer is voor de afdeling Utrecht van de Fietsersbond. Dat is ook waarom Jan van Zanen haar mocht verrassen. ,,We hebben na de uitreiking in de Schouwburg eerst met elkaar gegeten in de Nachtegaalstraat. Heel gezellig. Daarna zijn we op de fiets naar huis gestapt.’’