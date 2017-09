Liquidatie Breukelen: politie toont compositietekening van dader

Direct na het schietincident heeft de politie zoals gebruikelijk een TGO (Team Grootschalig Onderzoek) samengesteld. De afgelopen periode hebben de rechercheurs een aantal getuigen gehoord en is veel onderzoek gedaan naar mogelijke motieven. Op basis daarvan zal in de uitzending van Opsporing Verzocht beeld getoond worden van een mogelijke tweede vluchtauto waarin de daders in Loenersloot stapten. Ook wordt een compositietekening vertoond van een van de daders. Op deze manier hoopt de politie op een doorbraak in het onderzoek.

Het OM heeft in het kader van het onderzoek onlangs een inval gedaan bij de nabestaanden van Wessels. Bij zijn nabestaanden is een kwart miljoen euro aan cash gevonden. Naar de financiële handel en wandel van Jaïr Wessels (1986), die al jong actief was in het criminele milieu, liep al lang voor zijn dood een onderzoek. Het is ook voor de politie nog niet duidelijk met wie Wessels een afspraak had toen hij op de parkeerplaats bij station Breukelen werd doodgeschoten.