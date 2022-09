Lisanne keek in de spits opzij en zag een wonderlijk tafereel: ‘Vervoeren en zorgen’

Na dertig jaar stopt ‘dorpsdok­ter’ van Schalkwijk ermee: ‘Houd altijd lol in je werk, dat is gezond’

Hij speelt piano en had best iets in de muziek willen doen. Even leek hem een toekomst in het cabaret ook wel wat, maar Wouter van Steenis werd huisarts in Schalkwijk. Na dertig jaar neemt hij afscheid van het dorp. ,,Houd lol in je werk, heb ik met mezelf afgesproken. Dat is gezond voor jezelf en de patiënten zijn ook het beste af met een blije en fitte dokter.’’

22 september