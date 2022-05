Lisanne: ‘Staan die twee minuten stilte in verhouding met een hele dag feesten?’

Dansen, speeddaten en bier: 37.000 bezoekers voor Utrechts bevrij­dings­fes­ti­val

De sfeer was gemoedelijk en het was vroeg op de dag al opvallend druk. Na twee jaar coronacrisis had Utrecht zin om de vrijheid te vieren. Het festival in Park Transwijk trok naar schatting zo‘n 37.000 bezoekers. Toch was het geen zorgeloze viering; op verschillende manieren werd gerefereerd aan de oorlog in Oekraïne.

12:50