LIVE | Kanaaldrama: vader Paul (40) wordt verantwoordelijk gehouden voor tragische dood Sven (3)

liveblogDe watertemperatuur is minder dan 6 graden als Sven (3) door twee vrouwelijke agenten uit het Noord-Willemskanaal bij Ubbena wordt gehaald. Hij wordt gereanimeerd, maar overlijdt twee weken later in het ziekenhuis. Zijn vader Paul den B. (40) uit Utrecht wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn kind .

Donderdag moet Den B. voor de rechtbank in Assen verschijnen. De man wordt er door het Openbaar Ministerie van verdacht dat hij op woensdag 18 december aan het einde van de middag zijn zoontje Sven in het kanaal heeft geduwd of laten vallen. De vader zit sinds het drama in voorarrest. Den B. heeft verklaard dat hij zijn zoontje wilde laten plassen. Het kindje zou zijn uitgegleden. Hij springt de peuter niet achterna, doet geen reddingspoging. Uiteindelijk belt de vader wel zelf 112.

Agenten duiken in het ijskoude water

Den B. heeft een problematische relatie met de moeder van het kind. De bewuste woensdag in december moet Sven volgens de afspraken in de omgangsregeling om vijf uur ‘s middags weer bij zijn moeder in Utrecht zijn. Niet lang na dat tijdstip is de vader met het kind in zijn auto gestopt op een donkere, afgelegen bij het Noord-Willemskanaal. Rond half zes belt hij 112.

Ambulancemedewerkers zijn als eerste ter plaatse. Zij besluiten om niet in het kanaal te springen, want het water is ijskoud. Het risico op onderkoelingsverschijnselen is groot. Hulpverlening is dan niet meer mogelijk. Twee vrouwelijke agenten die er snel daarna zijn, duiken wel in het koude kanaal. Zij halen het kindje uit het water en raken zelf in nog geen tien minuten tijd onderkoeld.

Jeugdzorg al op jonge leeftijd in zicht

Sven wordt op de kant gereanimeerd. In kritieke toestand wordt hij overgebracht naar het UMCG. Daar is tevergeefs gevochten voor zijn leven. Een half jaar na zijn dood staat zijn vader voor de strafrechter. Zijn moeder woont de strafzaak niet bij, laat haar advocaat weten. Zij heeft woensdag wel een slachtoffergesprek gehad met de officier van justitie.



Al sinds het jongetje 1 jaar was, kwam jeugdzorg op vrijwillige basis bij het gezin over de vloer. Toen de opvoedingssituatie tot grote zorgen begon te leiden, stelde de rechter het kind onder toezicht. Hoewel hij thuis mocht blijven wonen, kreeg een gezinsvoogd gedeeld wettig gezag. Of er door jeugdzorg fouten zijn gemaakt, wordt op dit moment onderzocht. Grote vraag is of de dood van Sven voorkomen had kunnen worden. Hadden jeugdhulpverleners kunnen voorzien dat het zo mis zou gaan?

