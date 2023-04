LIVE | Koningsdag één groot feest in provincie Utrecht: topdrukte bij kleedjesmarkten en gemoedelijke sfeer

Woning vol etensres­ten en lachgas­fles­sen aangetrof­fen in Utrecht: ‘Een grote ravage’

De politie deed vanmorgen een verrassende ontdekking in een woning in Utrecht nadat zij een melding kregen van huiselijk geweld. In de woning trof de politie naast ‘een grote ravage’ maar liefst achttien lachgascontainers aan.