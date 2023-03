LIVE | Laatste kans om stem uit te brengen, storing StembureauApp weer verholpen

Burgemees­ter sluit bedrijfs­pand in Veenendaal na vondst drugslab: ‘Ik treed consequent op’

Een bedrijfspand aan de Kernreactorstraat in Veenendaal is woensdag 15 maart gesloten nadat er op 9 maart een drugslab was aangetroffen. Het pand gaat gedurende zes maanden op slot.