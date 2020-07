LIVE | Mark H. staat terecht voor de moord op zijn schoonvader in Cothen: ‘Pas bij het derde schot in zijn aorta ging hij neer’

Een droom die uitkomt: ondanks zijn rolstoel staat Thom (24) tóch bovenop de Dom

16:35 Het is een droom die uitkomt. Thom Stulen (24) uit Harmelen gaat vrijdag als eerste met de nieuwe bezoekerslift naar de top van de Domtoren. ,,Al jaren zei ik dat het mijn grootste wens is om bovenop de Dom te kunnen staan. En vandaag is het werkelijkheid, fantastisch.’’