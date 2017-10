Live meekijken met borstreconstructie in St. Antonius Nieuwegein

De uitzending is onderdeel van het programma Operatie Live, van Omroep Max. In de serie wordt live meegekeken met operaties, terwijl uitleg over de ingreep wordt gegeven. Dat gebeurt ook in het St. Antonius: vanuit de centrale hal van het ziekenhuis presenteert Dionne Stax het programma. Ze gaat daarbij in gesprek met twee chirurgen over de operatie en stelt live vragen aan de plastisch chirurg die de operatie uitvoert. Ook spreekt ze met patiënten die al eerder een borstreconstructie ondergingen. Na de uitzending is er een 'after talk', met chirurgen en patiënten.