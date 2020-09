LIVE | Nog rustig op Jaarbeursplein: rond de 600 man verwacht bij landelijke Moria-demonstratie

Demonstra­tie in park Transwijk na brand Moria, organisa­tie verwacht 500 man

16 september Vrijdagmiddag om 16.00 uur is er een demonstratie in park Transwijk in Utrecht tegen het Europese vluchtelingenbeleid. Aanleiding is de brand in het Griekse vluchtelingenkamp Moria in de nacht van dinsdag op woensdag, waardoor 13.000 vluchtelingen plotseling geen opvang meer hebben.