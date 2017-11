LIVE: Opvangmedewerker Bart C. bekent ontucht

Live TwitterDe verdachte opvangmedewerker Bart C. (27) gaat een bekentenis afleggen over in totaal zeven gevallen van ontucht en een schennispleging in De Bilt. ,,Ik neem mijn verantwoordelijkheid en ben opgelucht dat ik mijn verhaal kan gaan vertellen tegen de politie. Ik wil zo wat onrust wegnemen bij de ouders en in de maatschappij en enkele nuances aanbrengen'', zei de verdachte dinsdag tijdens de eerste korte zitting in zijn strafzaak.

Zijn advocaat Chris Hesen vertelde na afloop dat Bart C. tot dusver de ontucht met twee meisjes heeft toegegeven en een vergelijkbare verklaring wil afleggen over de meest recente beschuldigingen.

De 27-jarige Bart C. uit Utrecht staat vanmiddag voor het eerst in een zogeheten pro formazitting voor de rechter. Het OM verdenkt hem van ontucht met zes meisjes bij de buitenschoolse opvang Partou in De Bilt.

Het gaat om handelingen die C. de meisjes liet plegen bij zichzelf. Dat zou zijn gebeurd tussen 1 januari 2016 en 8 augustus 2017. Naast de ontucht wordt C. ook verdacht van schennispleging met een zevende meisje. C. werkte als pedagogisch medewerker bij de buitenschoolse opvang in De Bilt. Op 13 augustus werd C. aangehouden, nadat de ouders van twee kinderen uit één gezin aangifte deden.

Nadat het nieuws over de ontuchtzaak op de bso bekend werd, voerden ouders indringende gesprekken met hun kinderen. Naar aanleiding daarvan maakten meerdere ouders melding van verdachte situaties met betrekking tot C. en hun kinderen. Gesprekken hierover met zedenrechercheurs hebben uiteindelijk geleid tot in totaal vier aangiften.

C. zit sinds augustus in voorarrest. Enkele weken na zijn aanhouding deed hij een zelfmoordpoging in zijn cel.